Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 63 USD/barel
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 63 USD za barel (159 litrov). Investori sa zamerali najmä na zvýšené šance, že americká centrálna banka v decembri zníži úrokové sadzby. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.15 h SEČ 63,12 USD (54,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 56 centov (0,90 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom, dosiahla 58,60 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 54 centov (0,90 %). Na záver predchádzajúceho týždňa zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch pokles na najnižšiu úroveň od 21. októbra.
(1 EUR = 1,1544 USD)
