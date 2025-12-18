< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 60 USD za barel
Trhy tak reagujú na najnovšie kroky USA v súvislosti s ropnými tankermi pri pobreží Venezuely, ako aj na správy, že Američania by mohli zaviesť ďalšie sankcie na ruskú ropu.
Autor TASR
Peking 18. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli o takmer percento, pričom cena Brentu prekročila hranicu 60 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na najnovšie kroky USA v súvislosti s ropnými tankermi pri pobreží Venezuely, ako aj na správy, že Američania by mohli zaviesť ďalšie sankcie na ruskú ropu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.42 h SEČ 60,20 USD (51,36 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 52 centov (0,87 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 56,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 53 centov (0,95 %).
Na záver stredajšieho obchodovania (17. 12.) sa cena ropy WTI zvýšila o 1,2 %. Cena Brentu vzrástla o 0,80 %.
Vývoj na trhu naďalej ovplyvňuje rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa blokovať sankcionované ropné tankery pri pobreží Venezuely. Navyše, USA oznámili, že sú pripravené na ďalšie sankcie na ruskú ropu, ak Moskva odmietne dohodu na ukončenie vojny na Ukrajine.
Výraznejšiemu rastu cien komodity zabránili správy amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň síce klesli, avšak v omnoho menšom rozsahu, než uviedol Americký ropný inštitút (API). Ropné zásoby klesli v týždni do 12. decembra o 1,3 milióna barelov, pričom API predtým uvádzal pokles až o 9,3 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1722 USD)
