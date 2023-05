Ceny ropy vzrástli, cena Brentu presiahla 77 USD za barel

New York 17. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o takmer 3 %, pričom cena Brentu presiahla 77 USD za barel (159 litrov). Ceny podporil optimizmus, že USA sa dohodnú na zvýšení dlhového stropu a zabránia tak hroziacemu defaultu. Tento optimizmus prekonal aj pre ceny ropy nepriaznivé údaje o raste ropných zásob v USA, ktoré sa v minulom týždni zvýšili o viac než 5 miliónov barelov, najviac od januára. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.38 h SELČ 77,04 USD (71,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,13 USD (2,84 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 72,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,08 USD, alebo 2,94 %.



(1 EUR = 1,0829 USD)