Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa drží výrazne nad 87 USD/barel

Londýn 4. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom v prípade Brentu zaznamenala cena najvyššiu úroveň od apríla tohto roka. Naďalej sa drží výrazne nad 87 USD za barel (159 litrov) po tom, ako americké ministerstvo energetiky oznámilo výrazný pokles ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.05 h SELČ 87,49 USD (81,01 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 15 centov (0,17 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 83,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 10 centov (0,12 %).



V závere stredajšieho obchodovania (3. 7.) zaznamenala cena Brentu rast o 1,3 % a obchodovanie uzatvorila na úrovni 87,34 USD/barel. To je najvyššia hodnota uzávierky od 30. apríla. Cena WTI uzatvorila na úrovni 83,88 USD/barel, na najvyššej úrovni za 11 týždňov.



K rastu prispeli informácie z amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň. Podľa údajov Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod ministerstvo energetiky, klesli zásoby ropy v USA v týždni do 28. júna o 12,2 milióna barelov.



Pokles bol tak podstatne výraznejší, než odhadovali analytici, ktorí počítali s poklesom iba o 680.000 barelov. Údaje ministerstva prekonali aj skorší odhad Amerického ropného inštitútu (API), ktorý uviedol, že zásoby ropy v USA klesli približne o 9 miliónov barelov.



(1 EUR = 1,08 USD)