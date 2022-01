Cena Brentu sa nakrátko vrátila nad 89 USD/barel

New York 19. januára (TASR) - Ceny ropy sa držia na vysokej úrovni, pričom cena Brentu sa v priebehu dňa opätovne dostala nad 89 USD za barel (159 litrov) a zaznamenala tak viac než 7-ročné maximum. Vývoj na trhu čiastočne ovplyvnila explózia na ropovode Kirkúk-Ceyhan, ktorý zabezpečuje dodávky suroviny zo severného Iraku do Turecka. Neskôr sa však prevádzka ropovodu obnovila. Niektorí analytici nevylučujú, že čoskoro by sa ceny ropy mohli dostať na 100 USD za barel.



Napätie na trhoch už začiatkom týždňa zvýšil útok jemenských povstalcov na hlavné mesto Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. SAE sú tretím najväčším producentom ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Navyše, napätie zvyšuje aj Rusko, druhý najväčší producent komodity na svete, ktoré zhromažďuje vojakov pri hraniciach s Ukrajinou.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.58 h SEČ 88,33 USD (77,86 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 82 centov. V priebehu dňa pritom vzrástla až na 89,13 USD/barel, čo bola najvyššia cena Brentu od 13. októbra 2014.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 86,71 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,28 USD. Počas dňa vzrástla o 1,93 USD na 87,36 USD za barel, čo bola najvyššia hodnota WTI od 9. októbra 2014. Podľa analytika zo spoločnosti OANDA Craiga Erlama je možné, že ceny ropy by čoskoro mohli vzrásť na 100 USD/barel.



(1 EUR = 1,1345 USD)