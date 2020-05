Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje pod 35 USD/barel

Tokio 19. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne vzrástli. Ukazuje sa, že svetoví producenti znižujú ťažbu tak, ako pôvodne sľúbili, navyše, otváranie ekonomík postupne začína zvyšovať dopyt.



Situáciu na trhoch podporili signály, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom realizujú program obmedzovania ťažby, ktorý platí od 1. mája, podľa dohody. "Nálada na trhoch sa evidentne zlepšila, keď trhy zaregistrovali, že zoskupenie OPEC+ redukuje ťažbu tak, ako sľúbilo a navyše, krajiny oznámili ďalšiu, dobrovoľnú redukciu na mesiac jún," povedal Hirojuki Kikukawa zo spoločnosti Nissan Securities. "Okrem toho náladu na trhoch zlepšuje aj postupné uvoľňovanie obmedzení zavedených po nástupe pandémie nového koronavírusu, čo dáva šance na zvýšenie dopytu po rope," dodal.



Ďalšou podporou je aj znižovanie ťažby v USA. Očakáva sa, že produkcia zo siedmich hlavných bridlicových formácií klesne v júni o rekordných 197.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 7,82 milióna barelov/deň. Ak sa odhad naplní, bude to najnižší objem produkcie od augusta 2018.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.18 h SELČ 34,96 USD (32,27 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 15 centov.



Výraznejšie vzrástla cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom. Dosiahla 32,55 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 73 centov.



(1 EUR = 1,0832 USD)