Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 51 USD za barel

Singapur 29. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, tretíkrát za posledné štyri obchodovacie dni, k čomu prispelo rozhodnutie amerických kongresmanov výrazne zvýšiť finančnú pomoc Američanom v období pandémie nového koronavírusu. Náladu na ropnom trhu podporili aj obchodná dohoda medzi Britániou a Európskou úniou, ako aj očakávania poklesu ropných zásob za minulý týždeň v USA.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v pondelok (28. 12.) zvýšenie jednorazovej pomoci pre Američanov počas pandémie z pôvodnej sumy 600 USD (491,04 eura) na 2000 USD. Kongresmani tak urobili krok, ktorý požadoval odchádzajúci prezident Donald Trump. Zvýšenie však musí podporiť aj Senát.



Navyše trhy počítajú s poklesom ropných zásob v USA za minulý týždeň. Podľa analytikov oslovených agentúrou Reuters klesli zásoby ropy v Spojených štátoch v týždni do 25. decembra o 2,1 milióna barelov ropy (1 barel = 159 litrov).



Výraznejšiemu rastu cien však bráni nepriaznivý vývoj pandémie, ktorý viedol v mnohých krajinách k novým reštrikciám, ako aj blížiace sa zasadnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. To sa uskutoční 4. januára. Po tom, ako sa producenti dohodli na zmiernení pôvodného programu obmedzovania produkcie o 500.000 barelov denne v prvom mesiaci roka, Rusko presadzuje, aby sa vo februári produkcia zvýšila o ďalších 500.000 barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.37 h SEČ 51,07 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 21 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 47,79 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 17 centov.



(1 EUR = 1,2219 USD)