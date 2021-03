Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 64,60 USD/barel

Melbourne 31. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu sa pohybuje okolo 64,60 USD za barel (159 litrov). Čiastočne tak vymazali straty z predchádzajúceho dňa. Investori očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na blížiacej sa schôdzke súčasné produkčné škrty predĺžia.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.45 h SELČ 64,61 USD (55,03 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 47 centov (0,73 %). V utorok (30. 3.) zaznamenala pokles o 1,3 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 60,94 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 39 centov alebo 0,64 %. V utorok klesla o 1,6 %.



"Trhy počítajú s tým, že zoskupenie OPEC+ (zahrnuje štáty OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom) bude disciplinované," povedal analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar, čím poukázal na očakávania trhov, že ropní producenti nebudú terajšie obmedzenia v ťažbe meniť. Členské štáty OPEC+ budú o ďalšom postupe v produkcii rokovať vo štvrtok 1. apríla.



Na predchádzajúcej schôdzke začiatkom marca producenti prekvapili trhy, keď objem ťažby ponechali prakticky nezmenený (mierne navýšenie ťažby povolili iba Rusku a Kazachstanu). V danom období sa pritom dopyt začal zotavovať. "Vzhľadom na neskorší vývoj situácie sa neočakáva, že by OPEC+ mal produkciu zvýšiť," dodal Dhar.



(1 EUR = 1,1741 USD)