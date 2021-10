Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 83,80 USD/barel

Tokio 12. októbra (TASR) - Ceny ropy sa po krátkom poklese na začiatku obchodovania opäť vrátili k rastu. Pokračujú tak vo zvyšovaní štvrtý deň po sebe, keďže dopyt po komodite stúpa, zatiaľ čo najväčší producenti výraznejšie zvýšenie ťažby neplánujú.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 10.00 h SELČ 83,87 USD (72,46 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 22 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 80,63 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 11 centov.



Ako povedal James Whistler zo spoločnosti SSY v Singapure, pod rast cien sa podpisuje aj vývoj cien plynu a uhlia. Ich prudký rast núti energetické firmy prechádzať na ropné produkty a podľa Whistlera bude tento trend v nasledujúcom období naberať na obrátkach.



(1 EUR = 1,1574 USD)