Ceny ropy sa zvýšili, Brentu sa pohybuje v blízkosti 85 USD/barel

Tokio 19. októbra (TASR) - Ceny ropy zmazali straty, ktoré zaznamenali na začiatku utorkového obchodovania, pričom cena WTI sa posunula nad 83 USD a cena Brentu sa pohybuje v blízkosti 85 USD za barel (159 litrov). Pohyb cien na ropnom trhu, a to obidvomi smermi, ovplyvňuje v súčasnosti najmä situácia v Číne.



Pôvodne ceny ropy klesli, keď trhy reagovali na informácie z Číny z pondelka (18. 10.) o vývoji ekonomiky za 3. kvartál. Tá zaznamenala medziročný rast iba o 4,9 %, zatiaľ čo sa čakal rast HDP o vyše 5 %. Neskôr však ceny ropy ovplyvnili ďalšie správy z Číny, ktoré poukázali na výrazný pokles teplôt v severných oblastiach, čo zvyšuje očakávania, že v dôsledku vysokých cien plynu a uhlia v krajine sa zvýši dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 9.49 h SELČ 84,82 USD (73,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 49 centov (0,58 %). Od začiatku októbra cena Brentu vzrástla o takmer 7 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 83,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 71 centov (0,86 %). Od začiatku mesiaca zaznamenala rast približne o 10 %.



(1 EUR = 1,1604 USD)