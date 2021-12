Ceny ropy vzrástli, náladu na trhoch ovplyvňuje nový variant omikron

Tokio 2. decembra (TASR) - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy opäť zotavili, pričom cena ropy Brent sa posunula k hranici 70 USD za barel (159 litrov). Na jednej strane na trhy vplývajú obavy z nového variantu nového koronavírusu, na druhej však zároveň očakávania viacerých investorov, že práve pre nepriaznivú pandemickú situáciu vo svete ropní producenti zoskupení v OPEC+ pozastavia svoj program postupného zvyšovania ťažby.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.25 h SEČ 69,79 USD (61,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 92 centov (1,34 %). Stredajšie obchodovanie (1. 12.) uzatvorila cena Brentu poklesom o 0,5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 66,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 89 centov, alebo 1,36 %. V stredu na záver obchodovania zaznamenala pokles o 0,9 %.



Náladu na ropných trhoch ovplyvňuje v posledných dňoch najmä nový variant nového koronavírusu omikron. Od štvrtka minulého týždňa (25. 11.), keď prvé správy o tomto variante zasiahli trhy, klesli ceny ropy o viac než 10 dolárov.



"Trhy teraz s napätím čakajú na rozhodnutie OPEC+ či na akékoľvek informácie kľúčových členov zoskupenia," povedal ekonóm z výskumného inštitútu NLI Research Institute Tsujoši Ueno. Poukázal tak na štvrtkovú schôdzku OPEC+, na ktorej by ropní producenti mali rozhodnúť o ďalšom smerovaní svojej ťažobnej politiky.



(1 EUR = 1,1314 USD)