Ceny ropy vzrástli o viac než 1 percento

Singapur 21. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o viac než 1 % a zmazali časť minulotýždňových strát, keď sa investori opätovne zamerali na možný nedostatok ponuky na trhu. Cena ropy Brent sa posunula výrazne nad 115 USD a cena americkej WTI nad 111,50 USD za barel (159 litrov).



Náladu na trhoch začala opäť vo väčšej miere ovplyvňovať neistota, do akej miery klesne objem produkcie ropy v Rusku po tom, ako západné sankcie zastavili krajine dodávky komponentov pre ropný priemysel. Tieto výkyvy na trhoch, keď náladu raz ovplyvňujú obavy o vývoj ekonomiky a raz obavy z prípadnej nedostatočnej ponuky, budú podľa analytikov trvať ešte nejaký čas.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.19 h SELČ 115,31 USD (109,64 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,18 USD (1,03 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok, dosiahla 111,52 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou z piatka (17. 6.) to predstavuje rast o 1,96 USD (1,79 %). V pondelok boli burzy v USA pre sviatok zatvorené. Cena aktívnejšieho augustového kontraktu dosiahla 110,11 USD/barel, čo predstavuje rast o 2,12 USD.



Pre pondelkový sviatok budú tento týždeň s oneskorením zverejnené aj údaje o vývoji zásob ropy v USA. Americký ropný inštitút (API) zverejní svoje údaje namiesto utorka v stredu (22. 6.) a oficiálne údaje o stave zásob oznámi americké ministerstvo energetiky o deň neskôr.



(1 EUR = 1,0517 USD)