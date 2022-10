Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 90,50 USD za barel

Singapur 19. októbra (TASR) - Po poklese v závere predchádzajúceho obchodovania sa ceny ropy v stredu opäť vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa posunula výraznejšie nad 90 USD za barel (159 litrov). K rastu prispeli signály zvýšenia dopytu Číny po komodite, ako aj rast na akciových trhoch, čo zvýšilo apetít investorov po rizikovejších aktívach, ako sú komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.11 h SELČ 90,48 USD (92 eur) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou tak vzrástla o 45 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom, ktorý exspiruje vo štvrtok (20. 10.), dosiahla 83,64 USD/barel. Oproti predchádzajúcemu kontraktu to znamená rast o 82 centov.



V závere predchádzajúceho obchodovania klesla cena Brentu o 1,7 % a cena WTI zaznamenala pokles o vyše 3 % na najnižšiu úroveň za dva týždne. Trhy tak reagovali na správy z USA o plánoch americkej vlády uvoľniť viac ropy zo strategických rezerv.



Náladu na trhoch však zasa zlepšili informácie o dobrých výsledkoch viacerých amerických firiem za 3. štvrťrok, ako aj signály, že Čína zvýši dovoz ropy. Významná čínska súkromná rafinérska spoločnosť Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC) získala ďalšie kvóty na dovoz ropy v tomto roku a viac bude môcť doviezť aj štátna rafinérska firma ChemChina. Zvýšené kvóty spolu predstavujú zhruba 104 miliónov barelov.



Na trhy okrem toho naďalej pôsobí rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ o znížení ťažby o 2 milióny barelov denne, ako aj blížiace sa embargo Európskej únie na dovoz ropy a ropných produktov z Ruska. To vstúpi do platnosti začiatkom decembra.



(1 EUR = 0,9835 USD)