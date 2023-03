Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 75 USD za barel

Singapur 17. marca (TASR) - Po otrasoch v predchádzajúcich dňoch a poklese na 15-mesačné minimum ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 75 USD za barel (159 litrov). Situáciu na trhoch vo štvrtok večer (16. 3.) čiastočne upokojili informácie, že Rusko a Saudská Arábia diskutovali o udržaní stability na ropných trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.20 h SEČ 75,18 USD (70,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 48 centov (0,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 68,78 USD/barel, čo predstavuje rast o 43 centov, alebo 0,63 %.



Obidva kontrakty však počas tohto týždňa zaznamenali najnižšiu úroveň od decembra 2021 a smerujú k najvýraznejšiemu poklesu za celý týždeň od decembra minulého roka. V obidvoch prípadoch sa očakáva týždenný pokles zhruba o 10 %. Nervozitu na ropných, ako aj ďalších trhoch zvýšil počas týždňa krach dvoch amerických bánk a napätie ešte viac vzrástlo po tom, ako sa objavili problémy pri švajčiarskej veľkobanke Credit Suisse, ktorej musela pomôcť švajčiarska centrálna banka.



Trhy teraz vyčkávajú na schôdzku ropného zoskupenia OPEC+, ktorá je naplánovaná na 3. apríla. Náladu čiastočne podporila schôdzka zástupcov Ruska a Saudskej Arábie, kľúčových hráčov v rámci OPEC+, na ktorej rokovali o zabezpečení stability na trhoch. Ako uviedli analytici z National Australia Bank, ďalší prípadný pokles cien ropy by mohol zoskupenie OPEC+ (tvoria ho štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu - OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom) presvedčiť, aby obmedzilo produkciu.



(1 EUR = 1,0595 USD)