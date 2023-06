Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje pod 73 USD/barel

Singapur 28. júna (TASR) - Po výraznom poklese v závere utorkového obchodovania (27. 6.) sa ceny ropy v stredu vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k 73 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporili informácie o výraznejšom než očakávanom poklese ropných zásob v Spojených štátoch, rozsah rastu však naďalej limitujú obavy z ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.04 h SELČ 72,80 USD (66,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 54 centov (0,75 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 68,18 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 48 centov, alebo 0,71 %. Ceny ropy v obidvoch prípadoch klesli v utorok zhruba o 2,5 %, keď náladu na trhoch výrazne ovplyvnili ďalšie signály z centrálnych bánk, že so zvyšovaním úrokových sadzieb ešte neskončili.



V stredu sa ceny zotavili po tom, ako Americký ropný inštitút (API) v utorok večer zverejnil svoje odhady, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň výrazne klesli. Podľa API pokles dosiahol približne 2,4 milióna barelov. Analytici s poklesom počítali, očakávali však, že dosiahne zhruba 1,76 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje z amerického ministerstva energetiky, ktoré budú známe v stredu.



Ceny ropy mohli rásť aj výraznejšie, zabránili tomu však vyjadrenia prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej, podľa ktorej pretrvávajúca vysoká inflácia neumožňuje ECB oznámiť ukončenie zvyšovania sadzieb. Navyše, v USA sa v júni zvýšila dôvera spotrebiteľov, čo na trhoch posilnilo očakávania, že americká centrálna banka bude vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať.



(1 EUR = 1,0951 USD)