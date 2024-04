Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 90 USD za barel

Singapur 12. apríla (TASR) - Ceny ropy sa po štvrtkovom (11. 4.) poklese v závere obchodovania vrátili v piatok k rastu, pričom cena Brentu prekročila hranicu 90 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch stále ovplyvňuje najmä napätá situácia na Blízkom východe. Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k poklesu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.33 h SELČ 90,32 USD (84,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov (0,65 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 85,69 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 67 centov alebo o 0,79 %.



Od konca minulého týždňa sa v Káhire konajú rokovania o prímerí v Pásme Gazy. V súvislosti s návrhom, ktorý predložili americkí, katarskí a egyptskí sprostredkovatelia, však zatiaľ nedošlo k žiadnemu prelomu. Napätie vládne aj medzi Izraelom a Iránom, pričom Irán patrí v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) k najväčším producentom. Trhy sa okrem toho snažia spracovať aj najnovšie údaje o vývoji inflácie v USA.



"Trhy momentálne zápasia s veľkou neistotou," povedal Vishnu Varathan, hlavný ekonóm pre ázijské trhy mimo Japonska v Mizuho Bank v Singapure. "Aj napriek vyšším úrokovým sadzbám sa v niektorých krajinách drží inflácia na vysokej úrovni. Navyše, naďalej pretrváva aj geopolitické napätie," dodal.



Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k poklesu. Predbežne sa očakáva, že za týždeň by cena Brentu aj cena WTI mali klesnúť o viac než 1 %.



(1 EUR = 1,0729 USD)