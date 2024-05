Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 83,20 USD za barel

Tokio 28. mája (TASR) - Po raste v predchádzajúcom obchodnom dni pokračujú ceny ropy smerom nahor aj v utorok. Náladu na trhoch ovplyvňuje najmä predpoklad rastu dopytu po palivách v USA, kde sa začala letná motoristická sezóna. Trhy okrem toho stále čakajú na rokovania predstaviteľov ropného zoskupenia OPEC+ v závere tohto týždňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.07 h SELČ 83,28 USD (76,81 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 18 centov (0,22 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,88 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje zvýšenie o 1,16 USD (1,49 %). Cena WTI sa na rozdiel od ceny Brentu porovnávala s piatkovou uzávierkou (24. 5.), keďže v USA bol v pondelok sviatok.



Aj keď vzhľadom na vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky sa očakáva, že úrokové sadzby v USA budú na vysokej úrovni dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo, súčasné údaje o mobilite v Spojených štátoch poukazujú na dostatočný dopyt po palivách. Navyše, v tomto týždni sa v USA začala letná motoristická sezóna, ktorá dopyt po pohonných látkach zvyšuje.



Trhy okrem toho čakajú na schôdzku zástupcov štátov z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, ktorí tvoria zoskupenie OPEC+. Tá sa bude konať online v nedeľu 2. júna, pričom trhy očakávajú, že ropní producenti na schôdzke potvrdia ponechanie súčasných ťažobných škrtov v platnosti aj v ďalšom období roka.



(1 EUR = 1,0843 USD)