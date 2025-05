Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje pod 64,50 USD za barel

Singapur 28. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, pričom cena Brentu sa pohybuje pod 64,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na rozhodnutie USA zakázať spoločnosti Chevron export ropy z Venezuely. Rozsah rastu však limituje blížiaca sa schôdzka štátov OPEC+, na ktorej trhy očakávajú rozhodnutie o ďalšom zvýšení produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.26 h SELČ 64,44 USD (56,75 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 35 centov (0,55 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 61,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 36 centov (0,59 %).



Americká administratíva vydala nové povolenie pre americký ropný koncern Chevron. To mu umožní udržať si aktíva vo Venezuele, neumožňuje však export ropy z juhoamerickej krajiny alebo expanziu tamojších aktivít firmy.



Rozsah rastu cien ropy však obmedzujú očakávania zvýšenia produkcie zo strany štátov v zoskupení OPEC+. To zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. Schôdzka je naplánovaná na stredu, v tento deň sa však ešte kľúčové rozhodnutie nepredpokladá. To by malo padnúť v sobotu 31. mája, keď sa stretne osem krajín OPEC+, ktoré by mali rozhodnúť o zvýšení ťažby v júli.



(1 EUR = 1,1356 USD)