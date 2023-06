Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posúva k 75 USD za barel

Singapur 27. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast, keďže náladu na trhoch naďalej ovplyvňujú obavy o vývoj politickej situácie v Rusku. Okrem toho ich čiastočne podporili očakávania rastu dopytu po pohonných látkach v USA, kde sa začína letná motoristická sezóna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.33 h SELČ 74,73 USD (68,45 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 55 centov (0,74 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,96 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 59 centov (0,85 %). Počas pondelkového obchodovania (26. 6.) sa ceny Brentu a WTI zvýšili o 0,5 %, respektíve 0,3 %.



Konflikt medzi Moskvou a ruskými žoldniermi z Vagnerovej skupiny sa naplno rozhorel v sobotu (24. 6.), keď sa šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin spolu so svojimi bojovníkmi vydal smerom k Moskve v snahe o zosadenie ruského vojenského velenia. Už navečer toho istého dňa sa však situácia upokojila, keď Prigožin svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine.



V súvislosti s vývojom v Rusku analytici zo spoločnosti ANZ uviedli, že doterajšia istota obchodníkov o plynulom pokračovaní dodávok ruskej ropy na svetové trhy dostala trhliny. "Je možné, že vzhľadom na riziko ďalších nepokojov v Rusku to bude znamenať rizikovú prirážku k cene ropy," dodali analytici.



(1 EUR = 1,0918 USD)