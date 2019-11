Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 63,70 USD/barel

Singapur 25. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny rast, k čomu prispeli pozitívne signály z USA, že k uzatvoreniu prvej fázy dohody s Čínou by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Cena ropy Brent sa posunula k 63,70 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI sa priblížila k 58-dolárovej úrovni.



Náladu na ropných trhoch podporili vyjadrenia poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Roberta O'Briena. Ten cez víkend uviedol, že k predbežnej dohode medzi Čínou a USA by mohlo dôjsť do konca tohto roka.



"Stále je to iba o obchodných rokovaniach medzi Čínou a USA," povedal hlavný komoditný stratég zo spoločnosti CMC Markets v Sydney Michael McCarthy. "Zdá sa, že v súčasnom období je to téma, ktorá trhom dominuje," dodal. Zároveň uviedol, že trhy okrem toho podporilo aj oznámenie Pekingu, že plánuje zvýšiť ochranu duševného vlastníctva.



Výraznejšiemu rastu cien ropy však zabránili obavy, že situácia v Hongkongu, kde od júna trvajú protivládne protesty, môže obchodné rokovania medzi Čínou a USA narušiť. Popri pozitívnych informáciách o možnom skorom uzatvorení predbežnej dohody O'Brien totiž zároveň dodal, že "Washington nebude nad udalosťami v Hongkongu privierať oči".



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.31 h SEČ 63,67 USD (57,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 28 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 57,95 USD/barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (22. 11.) to znamená rast o 18 centov.



(1 EUR = 1,1058 USD)