Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 52 USD za barel

Singapur 4. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o takmer 1,5 %, keďže trhy očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší kľúčoví producenti oznámia v reakcii na šírenie nového koronavírusu výrazné zníženie ťažby.



Spoločný technický výbor zoskupenia OPEC+ (OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom) po 9-hodinovom zasadnutí odporučil v utorok (3. 3.) dodatočné zníženie produkcie ropy až o 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov). Navrhovaná redukcia je plánovaná na obdobie 2. štvrťroka.



To signalizuje, že najväčší producenti z obidvoch táborov, Saudská Arábia a Rusko, sú blízko dohody o podpore cien ropy. Schôdzka OPEC a OPEC+ je naplánovaná na 5. a 6. marca.



"OPEC+ už nemôže váhať. Nadmerné zásoby ropy na trhu bolo potrebné znížiť aj bez dôsledkov nového typu koronavírusu na trhy. Teraz je to už nevyhnutné," uviedli analytici banky Barclays.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.25 h SEČ 52,54 USD (47,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 68 centov (1,31 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom zaznamenala 47,87 USD/barel. Oproti utorkovej uzávierke to znamená rast o 69 centov (1,46 %).



(1 EUR = 1,1117 USD)