Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 43 USD za barel

Londýn 19. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 43 USD za barel (159 litrov). Podporili ich najmä informácie od zoskupenia OPEC+, že najväčší producenti sú pripravení plniť dohodnuté ťažobné kvóty.



Irak a Kazachstan počas zasadnutia Monitorovacieho panelu zoskupenia OPEC+, ktoré združuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, prisľúbili, že zlepšia doteraz slabé plnenie dohodnutých kvót. To znamená, že rozsah redukcie ťažby zo strany členov OPEC+ by sa mal v júli zvýšiť.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 16.16 h SELČ 42,79 USD (38,17 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,28 USD (3,08 %). Počas obchodovania sa dostala až na 42,89 USD/barel, čo znamená najvyššiu úroveň od 8. júna.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 40,33 USD za barel. Oproti štvrtkovej uzávierke (18. 6.) to znamená rast o 1,49 USD alebo 3,84 %. Vo štvrtok zaznamenali obidva kontrakty rast približne o 2 % a za celý týždeň smerujú k rastu o viac než 9 %.



(1 EUR = 1,1210 USD)