Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa zvýšila nad 43 USD/barel

Tokio 29. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, keď trhy zareagovali na informácie o nečakanom poklese zásob ropy v USA. Tempo rastu však bolo mierne, keďže v USA sa naďalej rýchlo zvyšuje počet nakazených novým typom koronavírusu.



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli minulý týždeň podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) o 6,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 531 miliónov barelov. Analytici pritom očakávali rast o 357.000 barelov. Trhy teraz čakajú na konečné údaje amerického ministerstva energetiky, ktoré ich zverejní v stredu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 8.22 h SELČ 43,40 USD (37,04 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 18 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 41,13 USD/barel. Oproti utorkovej uzávierke (28. 7.) to znamená rast o deväť centov.



(1 EUR = 1,1717 USD)