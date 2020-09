Ceny ropy vzrástli, Brent pri hranici 46 USD za barel

Londýn 1. septembra (TASR) - Po poklese v závere predchádzajúceho dňa sa ceny ropy v utorok opäť zotavili. Prispel k tomu pokles hodnoty dolára, ako aj najnovšie údaje o výraznej aktivite v čínskom výrobnom sektore. Cena ropy Brent sa posunula bližšie k 46 USD a cena americkej WTI nad 43 USD za barel (159 litrov).



K oslabeniu dolára prispelo nedávne vyjadrenie šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella, že americká centrálna banka zmení svoju inflačnú stratégiu. V rámci nej bude novým kľúčovým cieľom centrálnej banky priemerná inflácia, zatiaľ čo doteraz bola cieľom inflácia na úrovni 2 %. To umožní, aby úrokové sadzby zostali na nižších úrovniach dlhší čas.



Cenu ropy podporili aj informácie z Číny, že aktivita v čínskom výrobnom sektore dosiahla jednu z najvyšších úrovní rastu za zhruba 10 rokov. Dopomohol k tomu prvý rast exportných objednávok v tomto roku.



Trhy teraz čakajú na odhad vývoja ropných zásob v USA za minulý týždeň, ktorý v utorok zverejní Americký ropný inštitút (API). Analytici odhadujú, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň približne o 2 milióny barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 13.44 h SELČ 45,85 USD (38,40 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 57 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 43,08 USD za barel. Oproti pondelkovej (31. 8.) uzávierke to predstavuje rast o 47 centov.



(1 EUR = 1,1940 USD)