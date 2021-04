Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 68 USD za barel

Singapur 29. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v raste, pričom cena Brentu sa posunula k 68 USD za barel (159 litrov). Podporili ich informácie z USA, že zásoby ropy vzrástli v omnoho menšej miere, než sa očakávalo. Navyše, zásoby ropných destilátov zaznamenali výrazný pokles.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 8.36 h SEČ 67,70 USD (56,09 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 43 centov (0,64 %). V závere stredajšieho obchodovania (28. 4.) vzrástla o 1,3 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 64,21 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 35 centov alebo 0,55 %. Na záver stredajšieho obchodovania vzrástla o 1,5 %.



Americké ministerstvo energetiky v stredu informovalo, že zásoby ropy v Spojených štátoch sa za predchádzajúci týždeň zvýšili, a to o 90.000 barelov. Rast zásob ropy síce tlačí ceny komodity nadol, údaje z USA však boli lepšie, než sa čakalo. Analytici totiž počítali s podstatne výraznejším rastom zásob, až o 659.000 barelov. Navyše, zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, zaznamenali výrazný pokles o 3,3 milióna barelov.



(1 EUR = 1,2070 USD)