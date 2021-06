Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 72 USD

New York 8. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k 72 USD za barel (159 litrov). K rastu prispeli vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, že aj v prípade dosiahnutia jadrovej dohody medzi USA a Iránom stovky sankcií voči Teheránu zostanú v platnosti. To by znamenalo, že iránska ropa sa na trhy tak skoro nedostane.



Navyše, analytici predpokladajú, že zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli, čo by znamenalo ich pokles tretí týždeň po sebe. Predbežné odhady v utorok v neskorších večerných hodinách zverejní Americký ropný inštitút (API). V stredu (9. 6.) oficiálne údaje o vývoji ropných zásob oznámi americké ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.06 h SELČ 71,90 USD (59,02 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 41 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 69,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 51 centov.



(1 EUR = 1,2182 USD)