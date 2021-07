Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 75 USD za barel

Singapur 28. júla (TASR) - Ceny ropy sa v piatok mierne zvýšili, keď trhy podporili informácie z USA o výraznejšom poklese zásob ropy a ropných produktov, než sa očakávalo. Tie čiastočne vykompenzovali obavy z opätovného rastu počtu infikovaných novým koronavírusom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 9.07 h SELČ 74,83 USD (63,36 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 35 centov (0,47 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 72,04 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 39 centov alebo 0,54 %.



Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) klesli zásoby ropy v USA minulý týždeň o 4,7 milióna barelov. Zásoby benzínu sa znížili o 6,2 milióna a ropných destilátov o 1,9 milióna barelov. Analytici pritom počítali s poklesom ropných zásob iba o 2,9 milióna barelov a v prípade benzínu s poklesom o 900.000 barelov. Trhy teraz očakávajú oficiálne informácie o vývoji zásob ropy v USA z amerického ministerstva energetiky.



(1 EUR = 1,1810 USD)