Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 83 USD/barel

Singapur 16. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 83 USD za barel (159 litrov). Pod rast cien sa podpísali najmä obavy z obmedzených zásob ropy na trhu. Z druhej strany však na ceny tlačí rastúci počet prípadov ochorení COVID-19 v Európe a z toho prameniaca neistota z možného oslabenia dopytu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.39 h SEČ 82,88 USD (72,42 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 83 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 81,53 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 65 centov.



Ako povedal Tony Nunan zo spoločnosti Mitsubishi, "zásoby ropy sú nízke a ak zima bude skutočne mrazivá a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) bude aj naďalej len opatrne zvyšovať produkciu, mohlo by to ceny ropy posunúť výrazne nahor".



Na druhej strane, opätovne rastúci počet infikovaných novým koronavírusom v Európe zvyšuje obavy z oslabenia dopytu po komodite. Okrem Európy, ktorá sa opäť stala epicentrom pandémie COVID-19, čo niektoré vlády prinútilo vrátiť sa k reštriktívnym opatreniam, situácia sa komplikuje aj v Číne. Tá v súčasnosti zaznamenáva najvýraznejšie šírenie delta variantu nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1444 USD)