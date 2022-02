Ropa naďalej zdražuje, cena Brentu sa posunula vyššie nad 91 USD/barel

Singapur 4. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v piatok v raste, ktorý zaznamenali na záver predchádzajúceho obchodovania, pričom cena Brentu sa posunula vyššie nad 91 USD za barel (159 litrov) a cena WTI sa k tejto hranici priblížila. Na trhoch naďalej pretrvávajú obavy z nedostatočnej ponuky, a navyše ceny najnovšie ovplyvňuje aj nepriaznivé počasie, ktoré postupne zasahuje ďalšie oblasti Spojených štátov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.22 h SEČ 91,40 USD (80,99 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 29 centov. Počas štvrtkového obchodovania (3. 2.) vzrástla o 1,16 USD.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci dosiahla 90,71 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 44 centov. Na záver štvrtkového obchodovania vzrástla o 2,01 USD a prvýkrát od 6. októbra 2014 uzatvorila nad hranicou 90 USD/barel. V obidvoch prípadoch sa očakáva rast cien za celý týždeň, už siedmy týždeň po sebe.



"Cena WTI vyskočila nad 90 USD/barel po tom, ako sa arktická zima presunula do Texasu a zasiahla do produkcie ropy v Permskej panve," uviedol analytik zo spoločnosti OANDA Edward Moya. Nepriaznivé počasie ešte zvýšilo napätie na trhu, ktorý zápasí s vysokým dopytom a, naopak, nízkou ponukou.



Na ceny ropy okrem toho pôsobí aj pokračujúce vysoké geopolitické napätie vo východnej Európe a na Blízkom východe. To prispelo k zvýšeniu ceny Brentu a WTI od začiatku roka o 17 %, respektíve 20 %.



(1 EUR = 1,1286 USD)