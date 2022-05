Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 114,50 USD/barel

Singapur 26. mája (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena ropnej zmesi Brent sa posunula nad 114,50 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporujú informácie o nižšej ponuke na ropnom trhu, napriek tomu, že v Európskej únii sa stále nedohodli na zavedení embarga na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.13 h SELČ 114,55 USD (107,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 52 centov (0,46 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 110,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 58 centov, alebo 0,53 %.



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli za minulý týždeň podľa údajov amerického ministerstva energetiky o 1 milión barelov, čo je viac, než očakávali analytici. Navyše, pokles zaznamenali aj zásoby benzínu.



Trhy čakajú na mimoriadne zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. Predseda Európskej rady Charles Michel v stredu (25. 5.) povedal, že je presvedčený, že EÚ sa na embargu dohodne ešte do konca tohto týždňa. Problémom stále je nesúhlasný postoj Maďarska, pričom na dohodu je potrebný súhlas všetkých členských krajín.



Aj bez tejto dohody je však na trhoch omnoho menej ruskej ropy. Dôvodom sú sankcie západných štátov voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, pre ktoré mnohí obchodníci odmietajú nakupovať ruské suroviny.



(1 EUR = 1,0656 USD)