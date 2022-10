Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 94 USD za barel

Londýn 6. októbra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena severomorskej ropy Brent sa posunula nad 94 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále vplýva rozhodnutie ropných producentov znížiť ťažbu až o 2 milióny barelov denne, čo je najvýraznejší pokles produkcie od začiatku pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.35 h SELČ 94,14 USD (95,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 77 centov (0,82 %). V stredu (5. 10.) uzatvorila ceny Brentu rastom o 1,7 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v novembri dosiahla 88,25 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 49 centov, alebo 0,56 %. Na záver stredajšieho obchodovania vzrástla o 1,4 %.



Trh s ropou naďalej ovplyvňuje rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ znížiť produkciu ropy o 2 milióny barelov denne, a to v situácii, keď sa blíži zavedenie čiastočného embarga Európskej únie na ruskú ropu. Zníženie ťažby v spomínanom rozsahu je najvýraznejšie od nástupu pandémie nového koronavírusu začiatkom roka 2020.



(1 EUR = 0,986 USD)