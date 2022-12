Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula vyššie nad 79 USD/barel

Singapur 19. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli a cena Brentu sa posunula výraznejšie nad 79 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporilo najmä rozhodnutie čínskej vlády uvoľniť prísne protipandemické opatrenia, čo zvýšilo dopyt v najväčšej ázijskej ekonomike po komodite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.18 h SEČ 79,59 USD (74,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 55 centov (0,70 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 74,82 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 53 centov, alebo 0,71 %.



V piatok (16. 12.) zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch pokles o viac než 2 USD, keď ich ovplyvnilo rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. V pondelok sa však trhy zamerali na rozhodnutie čínskej vlády uvoľniť tvrdé protipandemické opatrenia, ktoré obmedzovali ekonomickú aktivitu v krajine.



"Aj napriek opätovnému zvýšeniu počtu infikovaných novým koronavírusom sa vďaka krokom čínskej vlády vyhliadky dopytu po rope zlepšili," povedala analytička spoločnosti CMC Markets Tina Tengová. Uvoľnenie protipandemických opatrení výrazne podporilo napríklad čínsky letecký sektor, pričom dopyt po leteckom palive vzrástol v priebehu dvoch týždňov približne o 75 %. Náladu na trhoch s ropou podporilo aj oznámenie čínskych lídrov v závere minulého týždňa, že Peking v budúcom roku zvýši podporu ekonomiky a zameria sa na jej stabilizáciu.



(1 EUR = 1,0619 USD)