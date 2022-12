Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 84 USD/barel

Singapur 30. decembra (TASR) - Po štvrtkovom poklese (29. 12.) zhruba o 1 % sa ceny ropy v piatok vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 84 USD za barel (159 litrov). Rast sa očakáva aj za celý rok, čo bude znamenať druhý rastový rok po sebe. Tento rok zároveň poznačili prudké výkyvy spojené s obmedzením dodávok po invázii Ruska na Ukrajinu, so silným dolárom a slabnúcim dopytom zo strany najväčšieho dovozcu na svete, Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Do 7.15 h SEČ dosiahla cena severomorskej ropnej zmesi Brent 83,95 USD (78,83 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 49 centov (0,59 %). Na záver predchádzajúceho obchodného dňa klesla o 1,2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,91 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 51 centov, alebo 0,65 %. Štvrtkové obchodovanie uzatvorila poklesom o 0,7 %.



Cena Brentu by mala celý rok 2022 ukončiť rastom o 7,6 %. Na porovnanie, v roku 2021 vzrástla o 50,2 %. V rámci tohto roka zaznamenala ropa Brent najvyššiu cenu v marci, krátko po útoku Ruska na Ukrajinu, keď dosiahla 139,13 USD/barel. Bola to najvyššia úroveň od roku 2008.



Cena WTI smeruje k tohtoročnému rastu na úrovni 4,5 %. Za rok 2021 vzrástla o 55 %.



V budúcom roku sa však očakáva pokles. "Zhoršujúce sa podnikateľské prostredie bude tlačiť spotrebu nadol, čo vymaže prínos pre ceny komodity v podobe očakávaného obmedzenia dodávok," povedal analytik zo spoločnosti CMC Market Leon Li. "Počíta sa s tým, že miera nezamestnanosti vo svete na budúci rok výrazne vzrastie. To sa odrazí na dopyte po rope a predpokladám, že ceny ropy môžu na budúci rok klesnúť k 60 USD za barel," dodal.



(1 EUR = 1,0649 USD)