Ceny ropy vzrástli, Brent sa posunul výraznejšie nad 83 USD/bar

Singapur 20. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli a cena Brentu sa tak posunula výraznejšie nad 83 USD za barel (159 litrov). Pod zvýšenie cien sa podpísal optimizmus na trhoch v súvislosti so zotavovaním čínskeho dopytu a na druhej strane obavy, že pokračovanie nízkej produkcie zo strany najväčších producentov zredukuje ponuku na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.34 h SEČ 83,65 USD (78,73 eura) za barel. V porovnaní s uzávierkou z piatka (17. 2.) to predstavuje rast o 65 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 76,87 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov.



V piatok zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch pokles približne o 2 USD a za celý týždeň klesli zhruba o 4 %. Na vývoj v minulom týždni výrazne zapôsobilo prudké zvýšenie zásob ropy a benzínu v Spojených štátoch, ako aj náznaky, že americká centrálna banka bude úrokové sadzby zvyšovať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo.



Na začiatku týždňa však vývoj cien opäť podporilo otváranie sa čínskej ekonomiky po predchádzajúcich protipandemických opatreniach. Ako povedal šéf výskumu komodít v National Australia Bank Baden Moore, zotrvávanie ropného zoskupenia OPEC+ na produkčných kvótach, oznámené zníženie ťažby zo strany Ruska a do toho postupné zvyšovanie ekonomickej aktivity v Číne, ako aj globálny dopyt po leteckom palive budú tlačiť ceny nahor. Čína je najväčším dovozcom ropy na svete.



Analytici odhadujú, že dopyt Číny po rope dosiahne v tomto roku historické maximum. Na jednej strane sa v krajine v dôsledku zotavovania dopravy zvyšuje dopyt po palivách a na druhej prichádzajú na trh nové rafinérie.



(1 EUR = 1,0625 USD)