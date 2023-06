Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 75 USD/barel

Peking 2. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na vyriešenie problému s dlhovým stropom v USA, čím Washington odvrátil riziko platobnej neschopnosti. To by sa výrazne odrazilo na ďalšom vývoji ekonomiky a dopyte po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.41 h SELČ 74,98 USD (70,09 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 70 centov (0,94 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 70,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 66 centov, alebo 0,94 %.



Trhy upokojilo rozhodnutie Kongresu schváliť pozastavenie dlhového stropu. Snemovňa reprezentantov ho schválila v stredu (31. 5.), Senát tak urobil o deň neskôr. Ak by Kongres platnosť dlhového stropu nepozastavil, 5. júna by už podľa ministerstva financií vláda nemala peniaze na financovanie záväzkov.



Trhy okrem toho čakajú na zasadnutie štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, ktorí sú združení v OPEC+. Na schôdzke, ktorá sa uskutoční 4. júna, sa bude rokovať o prípadnom ďalšom obmedzení ťažby s cieľom zvýšiť ceny a podporiť príjmy ropných štátov.



(1 EUR = 1,0697 USD)