Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 86,70 USD za barel

Houston 9. augusta (TASR) - Ceny ropy opätovne vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula nad 86,70 USD. Dôvodom je výrazný pokles zásob pohonných látok v USA, čo pomohlo vykompenzovať obavy zo slabšieho dopytu po rope v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 17.58 h SELČ 86,75 USD (79,09 eura) za barel. To znamená rast o 58 centov. Počas obchodovania vyskočila na 87,65 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 27. januára.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v septembri dosiahla 83,34 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 42 centov. Počas obchodovania sa dostala až na 84,65 USD/barel. To bola najvyššia hodnota od novembra 2022.



Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby benzínu klesli v minulom týždni o 2,7 milióna barelov a zásoby ropných destilátov (zahrnujú naftu a vykurovací olej) zaznamenali pokles o 1,7 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s ich stagnáciou.



Správy z USA pomohli zmierniť obavy trhov z poklesu dopytu v Číne, ktoré posilnili údaje o čínskom zahraničnom obchode. Tie ukázali, že dovoz ropy do Číny klesol v júli medzimesačne o 18,8 %.