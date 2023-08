Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 86 USD za barel

Singapur 30. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v raste, keď trhy zareagovali na výrazný pokles ropných zásob v USA. Napätie na ropných trhoch okrem toho zvyšuje aj hurikán Idalia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.45 h SELČ 85,75 USD (79,38 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 26 centov. Októbrový kontrakt exspiruje vo štvrtok (31. 8.) a cena aktívnejšieho novembrového kontraktu vzrástla o 32 centov na 85,23 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 81,53 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 37 centov. V obidvoch prípadoch vzrástli ceny ropy v utorok o viac než dolár.



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v týždni do 25. augusta približne o 11,5 milióna barelov, uviedol vo svojom odhade Americký ropný inštitút (API). Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom iba o 3,3 milióna barelov.



Navyše, investori pozorne sledujú pohyb pôvodne tropickej búrky Idalia, ktorá už zosilnela na hurikán a presúva sa ponad juhovýchodnú časť Mexického zálivu smerom k východnej oblasti americkej produkcie ropy a plynu. Americký ropný koncern Chevron už evakuoval časť svojich zamestnancov z regiónu, produkciu však firma zatiaľ nezastavila.



(1 EUR = 1,0803 USD)