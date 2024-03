Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 84 USD

Singapur 4. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli po tom, ako štáty OPEC+ potvrdili predĺženie svojich produkčných škrtov. Cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 84 USD za barel (159 litrov) a cena WTI prekročila 80 USD/barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 9.29 h SEČ 83,88 USD (77,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 33 centov (0,40 %). Za minulý týždeň zaznamenala rast o 2,4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 80,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 23 centov alebo 0,29 %. Za celý predchádzajúci týždeň dosiahol rast ceny WTI 4,6 %.



Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria ropné zoskupenie OPEC+, rozhodli o predĺžení dobrovoľných ťažobných škrtov v rozsahu 2,2 milióna barelov denne na 2. kvartál. Najväčší podiel na dobrovoľnej redukcii má naďalej Saudská Arábia, ktorá bude pokračovať v škrtoch na úrovni 1 milión barelov denne. Znamená to, že jej ťažba by aj v 2. štvrťroku mala predstavovať približne 9 miliónov barelov/deň.



Analytici s takýmto vývojom do veľkej miery počítali, mierne ich však prekvapilo Rusko. To oznámilo dodatočné zníženie produkcie a vývozu, a to o 471.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,0813 USD)