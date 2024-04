Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 88 USD za barel

Singapur 2. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok mierny rast, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 88 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity posunuli nahor rastúce obavy zo zhoršenia konfliktu na Blízkom východe, ako aj signály, že dopyt po rope v Číne aj USA, ktoré sú najväčšími spotrebiteľmi suroviny na svete, by mohol vzrásť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.12 h SELČ 87,85 USD (81,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 43 centov (0,49 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 84,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov alebo 0,53 %. Predchádzajúce obchodovanie pritom uzatvorila cena WTI na najvyššej úrovni od 27. októbra.



Ceny ropy na jednej strane podporili správy, že aktivita vo výrobnom sektore v Číne zaznamenala prvý rast za pol roka a v prípade výrobného sektora v USA to bol prvý rast za 1,5 roka. Lepší vývoj v oblasti výroby by sa mohol odraziť na zvýšení dopytu po rope.



Okrem toho vzrástlo napätie na Blízkom východe po tom, ako izraelský útok na iránsky konzulát v sýrskom hlavnom meste Damask zabil dvoch generálov a piatich dôstojníkov. To zvyšuje obavy z ďalšej eskalácie konfliktu medzi Izraelom a Iránom podporovaným palestínskym hnutím Hamas, čo môže ovplyvniť dodávky ropy z tohto regiónu.



(1 EUR = 1,0811 USD)