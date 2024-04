Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 90 USD z barel

Singapur 4. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli po tom, ako najväčší ropní producenti z OPEC+ oznámili, že svoju ťažobnú politiku nemenia. Okrem toho situáciu na ropnom trhu ovplyvnili aj signály pozitívneho ekonomického vývoja v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Cena ropy Brent sa posunula bližšie k 90 USD a cena WTI k 86 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.06 h SELČ 89,62 USD (83,11 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 27 centov (0,30 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 85,69 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 26 centov alebo 0,30 %.



Ropné zoskupenie OPEC+, ktoré tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, na stredajšom (3. 4.) rokovaní spoločného ministerského monitorovacieho výboru ponechalo ťažobnú politiku nezmenenú. Zároveň vyzvalo členské štáty, ktoré svoje produkčné kvóty nedodržiavali a ťažili viac, aby predchádzajúcu nadprodukciu kompenzovali.



Ceny ropy podporil aj šéf americkej centrálnej banky Fed Jerome Powell. Ten dal v súvislosti s očakávaným znižovaním úrokových sadzieb najavo opatrnosť, keďže nedávne údaje poukázali na vyššiu infláciu aj priaznivejšiu situáciu na trhu práce. Jeho vyjadrenia tak naznačujú stabilný ekonomický rast, ktorý znamená ďalší dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0783 USD)