Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 85,40 USD za barel

Singapur 26. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu počas obchodovania v Ázii mierny rast, napriek nečakanému zvýšeniu ropných zásob v Spojených štátoch. Ceny komodity nahor čiastočne potiahli geopolitické riziká spojené s konfliktom na Blízkom východe a predpoklad zníženia zásob ropy počas 3. štvrťroka, ktorý je obdobím s najväčšou spotrebou pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.11 h SELČ 85,41 USD (79,72 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 40 centov (0,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 81,28 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená zvýšenie o 45 centov alebo 0,56 %.



"Zdá sa, že trhy nateraz zvýšené zásoby ropy netrápia. Očakávajú totiž ich postupné zníženie počas kľúčovej letnej motoristickej sezóny, ktorá pripadá na 3. kvartál," povedal ekonóm Suvro Sarkar z DSB Bank. Ako dodal, niečo môžu naznačiť aj oficiálne informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob, ktoré ministerstvo zverejní v stredu.



Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) zásoby ropy v USA vzrástli v minulom týždni o 914.000 barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s tým, že ropné zásoby za týždeň do 21. júna klesli takmer o 3 milióny barelov.



Na trhy okrem toho naďalej vplýva vývoj na Blízkom východe, dodal Sarkar. Na jednej strane pokračujú útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori a na druhej ceny ropy ovplyvňujú rastúce násilnosti medzi Izraelom a hnutím Hizballáh v Libanone.



(1 EUR = 1,0714 USD)