Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 85,50 USD za barel

Singapur 1. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula nad 85,50 USD za barel (159 litrov). Podporili ich najnovšie prognózy z USA o raste dopytu po pohonných látkach, ako aj informácie, že aktivita v čínskom výrobnom sektore rástla najrýchlejšie za posledné tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 8.14 h SELČ 85,54 USD (79,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 54 centov (0,64 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom zaznamenala 82,05 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 51 centov (0,63 %).



Za celý jún zaznamenala cena v obidvoch prípadoch rast o 6 %, pričom cena Brentu uzatvorila nad 85 USD dva týždne po sebe. Vývoj na jednej strane čiastočne podporil americký Úrad pre energetické informácie (EIA) a na druhej situácia v čínskom výrobnom sektore.



EIA v správe z konca týždňa poukázal na rastúci dopyt po pohonných látkach. A čo sa týka vývoja aktivity vo výrobnom sektore Číny, podľa údajov spoločnosti Caixin, ktorá sleduje najmä menšie a na export orientované podniky, aktivita pokračovala v júni v raste, pričom rast dosiahol najvyššiu úroveň od mája 2021.



(1 EUR = 1,0705 USD)