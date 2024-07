Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 87 USD za barel

Singapur 3. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast a cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 87 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnili najmä predbežné informácie o výraznom poklese ropných zásob v Spojených štátoch za minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.23 h SELČ 86,66 USD (80,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 42 centov (0,49 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 83,17 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 36 centov, alebo 0,43 %.



V utorok (2. 7.) uzatvorila cena ropy v obidvoch prípadoch poklesom, keďže obavy trhov, že hurikán Beryl naruší produkciu v Mexickom zálive, sa zmiernili. Podľa Amerického národného centra pre hurikány by sa Beryl mal do konca týždňa, keď by mal dosiahnuť oblasť Mexického zálivu, zmierniť z hurikánu na tropickú búrku.



V stredu sa však opäť posunuli nahor po informáciách Amerického ropného inštitútu (API), že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 28. júna o 9,16 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles iba o 700.000 barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky. Ten by ich mal zverejniť v stredu popoludní.



(1 EUR = 1,0729 USD)