Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula bližšie k 73 USD za barel

Singapur 3. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 73 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity čiastočne podporili pozitívne údaje o vývoji vo výrobnom sektore Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. Na druhej strane, smerom nadol na ceny ropy pôsobí neistota, čo sa týka situácie na Ukrajine, ako aj hrozby dovozných ciel zo strany Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.59 h SEČ 72,97 USD (70,09 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 16 centov (0,22 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 69,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 15 centov (0,22 %).



Čína zaznamenala podľa štatistického úradu z víkendu, ako aj údajov súkromnej spoločnosti Caixin z pondelka rast aktivity vo výrobnom sektore, pričom rástli nové objednávky aj produkcia. Investori teraz čakajú na každoročné výročné zasadnutie čínskeho parlamentu, kde by sa malo rokovať o prípadných ďalších opatreniach na podporu ekonomiky. Zasadnutie sa začína 5. marca.



Na druhej strane, neistotu na trhu vyvolal spor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone. Nálada na trhu sa čiastočne zlepšila po nedeľňajšom samite (2. 3.) európskych lídrov v Londýne, ktorí dali najavo podporu Ukrajine.



Analytici zatiaľ zotrvávajú na pôvodných odhadoch ceny Brent na tento rok. Aj naďalej počítajú s tým, že by mala dosiahnuť v priemere 74,63 USD za barel. Akýkoľvek vplyv ďalších amerických sankcií by podľa prieskumu agentúry Reuters mala kompenzovať dostatočná ponuka na trhu a možná mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou.



(1 EUR = 1,0411 USD)