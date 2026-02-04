Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026
Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 68 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.00 h SEČ 67,81 USD (57,46 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 48 centov (0,71 %).

Autor TASR
Singapur 4. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 68 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie, že americká stíhačka F-35 zostrelila iránsky dron a ozbrojené iránske plavidlá sa v Hormuzskom prielive priblížili k tankeru plaviacemu sa pod americkou vlajkou. To vyvolalo obavy zo zvýšenia napätia medzi USA a Iránom, ktorý patrí k najväčších producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.00 h SEČ 67,81 USD (57,46 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 48 centov (0,71 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 63,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 55 centov (0,87 %). Na záver utorkového obchodovania (3. 2.) vzrástla cena ropy v obidvoch prípadoch približne o 2 %.

K rastu cien prispeli aj informácie Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorého sa zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň znížili, a to o 11,1 milióna barelov. V predchádzajúcom týždni klesli o 247.000 barelov. Oficiálne informácie o vývoji ropných zásob v USA zverejní v stredu Úrad pre energetické informácie (EIA) spadajúci pod americké ministerstvo energetiky.

(1 EUR = 1,1801 USD)
