Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 72 USD za barel

Melbourne 8. septembra (TASR) - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vrátili v stredu k rastu, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 72 USD za barel (159 litrov). Trhy ovplyvnil fakt, že obnovovanie produkcie ropy v USA po hurikáne Ida postupuje pomaly.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 10.48 h SELČ 71,96 USD (60,67 eura). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 27 centov (0,38 %). V utorok (7. 9.) zaznamenala cena Brentu pokles o 0,7 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 68,69 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 34 centov (0,50 %). V utorok klesla o 1,4 %.



V utorok ceny ropy klesli v reakcii na silnejší kurz dolára a obavy z poklesu dopytu po rope v Spojených štátoch a Ázii. V stredu však ceny podporili informácie o pomalom obnovovaní americkej produkcie ropy v Mexickom zálive. V tejto oblasti ťažia USA v súčasnosti zhruba iba 20 % z pôvodného objemu produkcie.



(1 EUR = 1,1860 USD)