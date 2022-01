Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 88,50 USD za barel

Tokio 24. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 88,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvňuje zvyšujúce sa napätie vo východnej Európe a na Blízkom východe, ktoré môže situáciu na napätom ropnom trhu ešte viac skomplikovať. Navyše, vzhľadom na klesajúce teploty v USA, trhy očakávajú vyšší dopyt po vykurovacom oleji.



Zásobovanie trhov ropou nezlepšujú ani krajiny zoskupenia OPEC+. To zahrnuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. OPEC+ by na základe dohody mali každý mesiac zvyšovať produkciu o 400.000 barelov denne, tento plán sa im však nedarí napĺňať. Mnohé z členských krajín v decembri ani zďaleka nezvýšili produkciu do takej miery, ako im to umožňuje dohoda.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.40 h SEČ 88,49 USD (77,98 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 60 centov (0,68 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 85,69 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 55 centov (0,65 %). V obidvoch prípadoch tak vymazali straty z piatka (21. 1.), v ktorom cena Brentu klesla o 0,55 % a cena WTI o 0,48 %. Za minulý týždeň sa však ceny ropy zvýšili približne o 2 % a od začiatku roka zhruba o 10 %.



(1 EUR = 1,1348 USD)