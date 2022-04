Ceny ropy vzrástli, Brent sa priblížil k 109 USD za barel

New York 13. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu výrazne vzrástli, pričom cena severomorskej ropy Brent sa priblížila k hranici 109 USD za barel (159 litrov). Ceny suroviny išli nahor napriek tomu, že USA oznámili výrazné zvýšenie ropných zásob za minulý týždeň. Trhy do veľkej miery ovplyvnilo vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že boje na Ukrajine budú pokračovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 20.31 h SELČ 108,77 USD (100,47 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 4,13 USD (3,95 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontaktom dosiahla 104,26 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,66 USD alebo 3,64 %.



Trhy reagovali najmä vyjadrenie Putina, že mierové rozhovory s Kyjevom sa dostali do slepej uličky a Moskva bude pokračovať v "špeciálnej operácii" na Ukrajine. To malo na trhy výraznejší vplyv než informácie z USA o výraznom raste ropných zásob za minulý týždeň. Tie vzrástli o viac než 9 miliónov barelov.



(1 EUR = 1,0826 USD)