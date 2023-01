Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 80 USD za barel

Singapur 9. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok rast o vyše 1 %, pričom cena ropnej zmesi Brent sa priblížila k hranici 80 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery podporilo rozhodnutie Číny, najväčšieho dovozcu ropy na svete, otvoriť hranice, čo zlepšilo vyhliadky dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.22 h SEČ 79,62 USD (75,83 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,05 USD (1,34 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 74,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcu uzávierkou to predstavuje rast o 1,07 USD alebo 1,45 %.



Za minulý týždeň ceny ropy v obidvoch prípadoch klesli o viac než 8 %. To bol najprudší týždenný pokles cien komodity na začiatku roka od roku 2016.



Pod najnovší rast cien ropy sa podpísalo najmä otvorenie hraníc Číny, ktorá tak urobila prvýkrát po takmer troch rokoch. Náladu na trhoch okrem toho zlepšili aj očakávania miernejšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA. Na druhej strane pretrvávajú obavy, že rýchle ukončenie protipandemických opatrení v Číne, ktorých súčasťou je aj otvorenie hraníc, povedie k ďalšiemu prudkému zvýšeniu chorých na COVID-19.



(1 EUR = 1,05 USD)