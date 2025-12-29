< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa priblížila k 62 USD za barel
Autor TASR
New York 29. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 2 %, pričom cena Brentu sa priblížila k 62 USD za barel (159 litrov). Investori na jednej strane sledujú vývoj rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, na druhej však registrujú rast napätia na Blízkom východe, v oblasti, ktorá je kľúčovým zdrojom ropy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.35 h SEČ 61,90 USD (52,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,26 USD alebo zhruba o 2 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, dosiahla 58,07 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,33 USD (približne 2,3 %). V piatok (26. 12.) zaznamenala cena v obidvoch prípadoch pokles o vyše 2 %.
Vývoj cien čiastočne ovplyvnilo zvýšenie napätia na Blízkom východe po tom, ako Saudská Arábia uskutočnila letecké útoky na pozície jemenských separatistov. To podľa analytika zo spoločnosti Haitong Futures Yanga Ana môže zvýšiť obavy trhov z prípadného narušenia dodávok ropy.
(1 EUR = 1,1766 USD)
